Ook in Nederland gevallen van mysterieuze hepatitis opgedoken bij kinderen

WHO: Mogelijk verband tussen corona en hepatitis bij kinderen

In het Verenigd Koninkrijk is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij tientallen kinderen acute hepatitis vastgesteld zonder duidelijke reden. Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat de leverontsteking bij de jonge patiëntjes niet is veroorzaakt door een van de hepatitisvirussen (A, B, C, D, E). Wel bleken ze besmet met corona of een adenovirus, een regulier verkoudheidsvirus. Of die inderdaad de oorzaak zijn geweest van het ziektebeeld, is nog onduidelijk.

15 april