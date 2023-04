Op berg in Chili verrijst enorme telescoop, omvang te vergelijken met voetbalstadion

met video Ruimteson­de Juice vertrokken voor reis van 8 jaar om naar leven op Jupiter te speuren

De Europese ruimtesonde Juice is vrijdagmiddag alsnog naar Jupiter vertrokken voor een belangrijke missie. De sonde, uitgerust met meetapparatuur van de TU Delft, gaat onderzoek doen naar mogelijk leven op de grootste planeet van onze zonnestelsel en drie van zijn manen. Het vergt enig geduld van de onderzoekers, want Juice bereikt pas over acht jaar Jupiter.