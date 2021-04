Poolse wetenschappers ontdekken ‘eerste’ zwangere mummie

Het onderzoeksteam spreekt van een unieke vondst. ,,We hebben geen vergelijkbare gevallen kunnen vinden. Dat betekent dat ‘onze’ mummie de enige in de wereld is waarbij een foetus is vastgesteld”, jubelde een andere deelnemer aan het project. ,,Het biedt mogelijkheden om te leren over zwangerschap en de behandeling van complicaties in de oudheid.”



Wetenschappers houden er nu rekening mee dat het lichaam veel ouder is. De foetus zou tussen de 26 en 30 weken (zeven maanden) oud zijn geweest op het moment dat de vrouw overleed. Het is nog onduidelijk wat haar precies het leven heeft gekost. Onderzoekers hopen dat nog te kunnen achterhalen.



De bevindingen werden deze week gepubliceerd in de Journal of Archaeological Science. De mummie is in de 19de eeuw naar Polen gehaald en wordt geëxposeerd in een museum in Warschau.