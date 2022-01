Reusachtig fossiel van prehistorisch zeemonster gevonden in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is het fossiel gevonden van een reusachtig zeemonster dat bekend staat onder de naam ichthyosaurus.

Het fossiel heeft een lengte van tien meter. Daarmee is het het grootste in zijn soort ooit in Groot-Brittannië gevonden. Het fossiel is ontdekt door een medewerker van het Rutland Waterpark, een kunstmatig meer zo’n 150 kilometer ten noorden van Londen. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het om het fossiel van een dinosaurus ging. Maar paleontologen concludeerden al snel dat het het restant van een ichthyosaurus moest zijn.

Ichthyosaurussen waren roofdieren die tot 90 miljoen jaar geleden in de prehistorische zeeën zwommen. Het gevonden exemplaar is al 180 miljoen jaar oud. In die tijd was het gebied wat we nu als Engeland kennen een ondiepe zee. Ichthyosaurussen lijken in uiterlijk erg op hedendaagse dolfijnen, met de kanttekening dat ze wel iets forser waren dan dolfijnen. De grootste exemplaren konden een lengte van maar liefst 25 meter bereiken.

Volledig scherm Paleontologen graven het fossiel op. © ANGLIAN WATER via REUTERS

Paleontoloog Dean Lomax, die veel onderzoek naar ichthyosaurussen heeft gedaan, laat aan dagblad The Guardian weten dat het om een ‘unieke vondst’ gaat. ,,Dit is een van de grootste paleontologische vindingen in de Britse geschiedenis.” Ichthyosaurussen worden vaker in Groot-Brittannië opgegraven, maar nooit eerder is er een exemplaar gevonden dat nog zo volledig intact is. Het kostte twee weken om het volledige fossiel op te graven.

De beheerder van het Rutland Waterpark gaat op zoek naar sponsoren zodat het zeemonster lokaal tentoongesteld kan worden aan publiek.

Volledig scherm © Anglian Water