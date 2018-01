Snorkelende biologe: walvis beschermde mij tegen enorme haai

Het begon als een onschuldig snorkeltochtje voor de kust van Muri Beach op Rarotonga, een van de Cook Eilanden in de Stille Zuidzee. De Amerikaanse bioloog Nan Hauser (63) en haar team waren onder water opnames aan het maken van de bultrugwalvissen die in de buurt zwommen. Toen een bultrug plots zijn enorme vin gebruikte om de biologe achter te verbergen en haar nadien met zijn hoofd minutenlang wegduwde, dacht de vrouw dat haar laatste uur geslagen had.

Niets was minder waar: het enorme dier probeerde haar te beschermen tegen de enorme tijgerhaai die ook in de buurt rondzwom. Hauser had de haai zelf nog niet opgemerkt. ,,Tien minuten lang bleef hij me maar wegduwen”, vertelt ze aan The Press Herald. ,,Het leek uren te duren. Al 28 jaar zwem ik met walvissen, maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Ik probeerde weg te raken, bang dat hij misschien mijn benen zou breken met zijn vinnen. Ik kon kalm blijven, maar was er wel van overtuigd dat ik waarschijnlijk zou sterven.”

Ook Hausers team, dat op de boot achtergebleven was vreesde het ergste. Alleen een onderwatercameraman, een Nederlander, was met haar mee. Die had zijn camera al uitgezet omdat hij niet wilde filmen hoe de walvis haar zou aanvallen. Gelukkig bleken alle zorgen ongegrond en was de ongebruikelijke handelswijze van het dier er juist op gericht om Hauser te helpen.

Unieke beelden

De beelden zijn volgens Hauser uniek: nog nooit zou op beeld vastgelegd zijn dat het in de aard van walvissen zit om andere diersoorten te beschermen, inclusief mensen. Wetenschappers hebben dan ook nog nooit eerder waargenomen hoe een bultrug zich ontfermt over een mens. Ze ziet de beelden als bewijs van de intuïtie van walvissen, die ze vergelijkt met die van brandweermannen, die zonder nadenken hun eigen leven op het spel zetten om anderen te redden.