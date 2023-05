Ster verslindt planeet in één ‘hap’, ooit zal hetzelfde met de aarde gebeuren

Indrukwek­kend nieuw beeld van planeet Uranus: elf ringen te zien

Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe foto gepubliceerd van de planeet Uranus. Dat er voor het eerst zo'n gedetailleerd beeld is gemaakt, is te danken aan de James Webb-ruimtetelescoop. Deze werd in 2021 gelanceerd om foto's van een zo hoog mogelijke resolutie te kunnen maken.