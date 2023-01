TU Delft wil weten uit welke hoek wind waait: ‘Met onze innovatie kun je zog-effect bestrijden’

Toetancha­mons graftombe bevat mogelijk deur naar tombe van schoon­heids­ko­nin­gin Nefertiti

De ontdekking van verborgen hiërogliefen in het graf van Toetanchamon geeft extra kracht aan een theorie dat de legendarische Egyptische koningin Nefertiti in een verborgen kamer ligt naast de grafkamer van haar stiefzoon. Dat zegt de wereldberoemde Britse egyptoloog Nicholas Reeves, schrijft The Guardian.

26 september