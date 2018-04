TU/e-hoogleraar Bert Meijer krijgt de Chirality Medal 2018

EINDHOVEN - Bert Meijer, hoogleraar Organische Chemie, mag weer een aansprekende prijs toevoegen aan zijn palmares. Op 10 juni krijgt hij in Princeton de Chirality Medal 2018. Een erkenning die is voorbehouden aan wereldtoppers; op de lijst met laureaten staan onder meer vier Nobelprijswinnaars.

De Chirality Medal is in 1991 in het leven geroepen door de Italiaanse chemievereniging. De prijs is bedoeld voor internationaal erkende wetenschappers die een grote bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied van de chiraliteit. De toekenning van de prijs vindt jaarlijks plaats op het International Symposium of Chirality, dat dit jaar georganiseerd wordt op Princeton University. Meijer is de tweede Nederlander die de prijs ten deel valt. De Groningse chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa ging hem voor in 2009.

Chiraliteit

Meijer krijgt de prijs voor zijn waardevolle bijdragen aan de kennis over en het ontwerpen van chirale supramoleculaire systemen en materialen. Chiraliteit is het verschijnsel dat sommige moleculen meerdere uitvoeringen hebben, net zoals een linker- en rechterhand hetzelfde, maar toch niet identiek zijn. Chiraliteit is belangrijk omdat de verschillende uitvoeringen van moleculen vaak verschillende eigenschappen hebben. Bij bijvoorbeeld medicijnen kan dit groot verschil uitmaken wat betreft werkzaamheid en bijwerkingen.

Prijzenregen

Het is niet de eerste prestigieuze prijs die Meijer in ontvangt neemt. Eerder ontving hij onder meer de Spinozapremie, de ACS Award for Polymer Chemistry en de AkzoNobel Science Award. In 2014 werd hij door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen benoemd als Akademiehoogleraar (een oeuvreprijs). Vorig jaar kreeg Meijer Japans belangrijkste bekroning voor wetenschappers in de chemie: de Nagoya Gold Medal of Organic Chemistry.

