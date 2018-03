TU/e hoogleraar Kitty Nijmeijer krijgt KIVI-award

Professor Nijmeijer doet baanbrekend onderzoek naar membranen, een soort super-filters. In 2014 werd haar onderzoek in de praktijk gebracht op de Afsluitdijk in de eerste blauwe energiecentrale ter wereld. In deze centrale wordt het mengen van rivier- en zeewater gebruikt om duurzame energie op te wekken. In zout water bevinden zich meer geladen deeltjes (zout-ionen), dan in zoet water. Wanneer tussen beide een membraan wordt geplaatst, vindt ionentransport plaats, dat omgezet wordt in elektriciteit.

Erkenning

Membranen kunnen ook gebruikt worden voor het verwijderen van medicijnresten uit water, het terugwinnen van waardevolle stoffen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden en voor het maken van bioplastics of biobrandstof. „Ik ben ontzettend blij en zeer vereerd dat ik de Academic Society Award heb gewonnen”, zegt Nijmeijer. „Vanaf het begin van mijn wetenschappelijke carrière heb ik geprobeerd om onderzoek en maatschappij met elkaar te verbinden, ook toen dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Deze prijs is een grote erkenning voor mij persoonlijk en het onderzoek van onze groep.”

Circulaire economie

Nijmeijer benadrukt het belang van technologie in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. „Ik ben ervan overtuigd dat we onze economie moeten omvormen tot een duurzame, circulaire economie. Dat is een enorme technologische en maatschappelijke transitie. Alleen ingenieurs kunnen abstract wetenschappelijk onderzoek vertalen naar concrete toepassingen. Door op een begrijpelijke manier over ons onderzoek te vertellen, wil ik hen laten zien hoe mooi technologie is en wil ik overbrengen dat vrijwel alles wat wij gebruiken, consumeren en doen alleen mogelijk is dankzij die technologie.”