Uniek intact fossiel van babydinosaurus in ei bevestigt connectie met vogels

Nog nooit eerder is er zo'n gedetailleerd fossiel gevonden van een babydinosaurus opgekruld in een ei. Voor wetenschappers is Baby Yingliang, de naam die ze aan de dino hebben gegeven, opnieuw een bevestiging van de relatie tussen dinosauriërs en vogels.

Wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en China vonden het 70 miljoen jaar oude fossiel in een archief in China. Het bleek in 2000 al te zijn opgegraven in de provincie Jiangxi, maar inmiddels was Baby Yingliang alweer grotendeels vergeten en lag het twintig jaar stof te verzamelen in het magazijn van de Yingliang Group, een Chinees steenbedrijf. Bij de bouw van het Yingliang Steen- en Natuurgeschiedenismuseum kwam het fossiel weer boven water.

In het fossiel zie je de botten van een embryo van de Oviraptor, een soort dinosaurus die 75 miljoen jaar geleden in de Krijtperiode op de aarde liep in het gebied bij Mongolië. De soort wordt ook wel ‘de eierdief’ genoemd omdat bij de eerste vondst de dino op een nest eieren werd gevonden. Dat blijkt ongegrond te zijn, vonden wetenschappers later: het waren waarschijnlijk zijn eigen eieren.

Het fossiel is bijzonder. Nooit eerder is een fossiel van een dinosaurus-ei zo intact teruggevonden.

Het fossiel is ontzettend bijzonder, vertelt Darla Zelenitsky van de universiteit van Calgary in Canada. Babydinosaurusbotten zijn namelijk ontzettend fragiel, en een intact embryo in een ei is hierom erg zeldzaam. ,,Het is een fantastisch exemplaar... Ik werk al 25 jaar met dinosaurus-eieren en ik heb nog nooit zoiets gezien”, vertelt Zelenitsky aan CNN. ,,Tot nu was er nog weinig bekend over wat er binnenin een dinosaurus-ei gebeurde voordat deze uitkwam. Er zijn zo weinig embryoskeletten, al helemaal als je ze compleet wil hebben en ook nog in een ‘levende’ houding.”

Vogels

Na het 17 centimeter grote ei onderzocht te hebben kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat de Oviraptor zich op dezelfde manier beweegt in het ei tijdens het broedproces als vogels. In een proces dat ‘tucking’ wordt genoemd krullen de embryo's op een bepaalde manier op waardoor het uiteindelijk makkelijker wordt voor de babydinosaurussen om uit het ei te kruipen, net als bij kuikens.

Dit bevestigt nogmaals de theorieën rondom de connectie tussen dinosaurussen en vogels, legt Zelenitsky uit. Specifiek van de Theropoda, een groep dinosaurussen die op twee poten liepen, wordt steeds vaker een connectie gevonden met het gedrag van vogels. Van het uitbroeden van eieren tot veren, deze dinosaurussen leken, alhoewel een stuk groter, waarschijnlijk erg op hedendaagse vogels. En dat wordt opnieuw bevestigd door het fossiel van Baby Yingliang, aldus Zelenitsky. Ook de T-Rex, bekend van de Jurassic Park films, was deel van de Theropoda.

In een dinosaurus-exhibitie in Zwitserland werd ook een replica van een levensgrote Oviraptor tentoongesteld.

