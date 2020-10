Vanavond ideaal weer om Mars te spotten

Het zijn goede dagen voor liefhebbers van planeten: Mars is in deze periode goed zichtbaar aan de sterrenhemel, zelfs met het blote oog. Komende nacht lijkt alles echt gunstig om de rode planeet goed te kunnen zien: geen bewolking dankzij brede opklaringen en een nieuwe maan die de hemel extra donker maakt.

Spot je een heldere, oranje-rode stip aan de hemel, dan heb je Mars in het vizier. De reden voor de goede zichtbaarheid is de zogenoemde ‘oppositie’. Dat is een fenomeen waarbij onze aarde tussen de zon en een planeet schuift en de drie hemellichamen op één rechte lijn staan.

Momenteel is die eer weggelegd voor Mars. De rode planeet komt op in het oosten als de zon ondergaat en gaat onder in het westen als de zon weer opkomt. Rond middernacht heeft de planeet zijn hoogste punt bereikt.

Volledig scherm Oppositie: de aarde schuift tussen de zon en Mars, waardoor de drie hemellichamen op één rechte lijn staan. © NASA

De afstand tussen de aarde en Mars bedraagt op dit moment ongeveer 60 miljoen kilometer. Dat klinkt ver, maar in astronomische termen is dat erg weinig. De aarde en Mars bewegen niet in een cirkel rond de zon maar in een elliptische baan. Ter vergelijking: op zijn verst is Mars maar liefst 400 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, of bijna zeven keer verder dan nu het geval is.

Opposities van de rode planeet gebeuren om de 780 dagen. De vorige keer dat dit zo was, was in juli 2018. Wie de huidige oppositie mist, zal nog tot december 2022 geduld moeten hebben. De volgende rechte lijn is pas in 2035.

Paar weken

Wie de beste kans in vijftien jaar vanavond niet aan zich voorbij wil laten gaan moet tussen 21.00 en 22.00 naar het oosten van de sterrenhemel turen. Rond 01.00 uur ‘s nachts vindt het exacte moment van de oppositie plaats. Tegen de ochtend is de planeet nog zichtbaar in het westen. Ook in de weken daarna blijft onze buurplaneet nog helder aan de hemel schitteren, meldt NASA. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zelfs nog tot in november.

