Veel vallende sterren verwacht komende nacht

In de nacht van zondag op maandag worden bijzonder veel vallende sterren van de Geminiden verwacht. In het eerste deel van de nacht loopt het aantal vallende sterren zelfs op naar ruim 100 per uur. De weersverwachting is wel ongunstig, meldt Weeronline. De beste kijkkansen zijn er in het oosten van het land.

Zondagavond raakt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen geheel bewolkt. Tijdens de piekperiode tussen middernacht en 03.00 uur is het zeer waarschijnlijk in het hele land bewolkt en vooral in het westen zal het ook op veel plaatsen regenen. De kans om vallende sterren te zien tijdens de piekperiode is dus uiterst klein.

Het aantal met het blote oog zichtbare vallende sterren loopt tijdens de avond al op. Rond 20.00 uur zijn er al circa 26 per uur en rond 22.00 uur is dit toegenomen tot 63 per uur.

In het westen, midden en zuiden is het om 20.00 uur waarschijnlijk al te bewolkt om vallende sterren waar te nemen. In het oosten en noordoosten zijn er dan nog opklaringen. Vooral in Overijssel, Drenthe, Groningen en het oosten van Friesland is het de moeite waard om vanaf 20.00 uur te gaan kijken. De beste kijkkansen zijn voor het oosten van de provincie Groningen. Als het een beetje meezit zijn er daar nog opklaringen tot aan het eind van de avond.

Wat nog een beetje meehelpt is dat de kijkrichting vanavond naar het oosten is. Rond 20.00 uur zijn de vallende sterren nog vrij laag aan de horizon, maar om 22.00 uur verschijnen ze al behoorlijk hoog aan de hemel. De hoogte is dan circa 50 graden, waarbij 90 graden recht boven je is. Later in de avond en in de nacht schuift de kijkrichting geleidelijk naar het zuiden, maar vanwege de toenemende bewolking zullen de vallende sterren dan steeds slechter te zien zijn.

In de nacht van maandag naar dinsdag zijn er ook nog ruim 20 vallende sterren per uur, maar deze zullen zeer waarschijnlijk niet te zien zijn. Ook dan is het namelijk bewolkt met grote kans op regen.

De meteorenzwerm Geminiden geeft gelige, vaak heldere vallende sterren met relatief korte sporen. De naam Geminiden komt van het sterrenbeeld Gemini. In het Nederlands heet dit sterrenbeeld Tweelingen. De meteoren van de Geminiden lijken uit dit sterrenbeeld te komen.