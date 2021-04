Vrees voor resistente malariavariant groeit in Afrika

De medicatie blijft nog steeds efficiënt, maar volgens de onderzoekers is extra waakzaamheid nodig in Rwanda en de buurlanden. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. In 2019 kwamen 400.000 mensen om het leven door malaria, van wie twee derde kinderen jonger dan vijf jaar. De overgrote meerderheid van de besmettingen (94 procent van de 229 miljoen besmettingen wereldwijd) en van de overlijdens vinden plaats in Afrika, blijkt uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie.