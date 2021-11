Waarom je dit weekend volgens buienradar natte sneeuw kan verwachten (of toch niet?)

DNA van legendari­sche leider Sitting Bull bewijst dat Amerikaan van 73 zijn achter­klein­zoon is

Voor het eerst is DNA van een al lang overleden historische figuur gebruikt om een familieband te bewijzen met een persoon die vandaag leeft. Daarvoor werd een nieuwe DNA-onderzoeksmethode toegepast op een haarlok van indianenleider Sitting Bull. Het leverde Ernie LaPointe (73) uit South Dakota eindelijk het ultieme bewijs dat hij wel degelijk de achterkleinzoon is van het legendarische opperhoofd van de Hunkpapa Lakota Sioux in de Verenigde Staten.

28 oktober