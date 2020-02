Waarom tv kijken in de avond beter voor je is dan staren naar je smartphone

Nog even een appje sturen, een filmpje kijken of je mail checken voor het slapengaan. Veel Nederlanders doen dit. Uit onderzoek blijkt dat 58 procent op zijn computer, tablet of telefoon kijkt, vlak voordat de ogen worden gesloten. Als we het televisiekijken in de avond meetellen, tuurt zelfs 90 procent naar een lichtgevend scherm in de late uurtjes.



Een slechte zaak, meent chronobioloog Bert van der Horst van het Erasmus MC. ,,Die lichtgevende schermen hebben een negatieve invloed op onze slaap. Helemaal de mobiele telefoons, omdat we die dicht bij onze ogen houden’’, zegt hij. ,,Ze verstoren onze biologische klok.’’