Waarom voetbalsupporters met elkaar op de vuist gaan

Spinnen lijken te dromen, blijkt uit nieuw onderzoek

Het zou goed kunnen dat spinnen, net als mensen, kunnen dromen. Onderzoekers ontdekten dat springspinnen in hun slaap met hun ogen bewegen zoals dat ook bij mensen gebeurt in de zogeheten remslaap. Dat is de diepe slaap waarin wij onze meest levendige dromen hebben.

20 augustus