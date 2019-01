Wat is verliefdheid? Na drie maanden vallen we van onze roze wolk

VideoAls we verliefd zijn, worden we blootgesteld aan een achtbaan van gevoelens. Het ene moment voel je je fantastisch, en het andere kan juist weer verschrikkelijk zijn. Prof. dr. Jan Hindrik Ravesloot (Universiteit van Amsterdam) onderzoekt wat er met ons lichaam gebeurt als we verliefd zijn en waarom het zoveel gekke effecten op ons heeft.

Uit het onderzoek van Ravesloot blijkt dat verliefdheid wordt veroorzaakt door een samenspel tussen ons lichaam en onze hersenen. ,,Verliefdheid overkomt je niet”, zegt Ravesloot, ,,Je hoort weleens dat mensen ineens verliefd werden, maar daar geloof ik niet zo in.” Het voelt misschien wel zo, maar er gaat een belangrijk proces aan vooraf.

Om te beginnen kun je alleen verliefd worden als jij én je toekomstige partner er echt klaar voor zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Dan komt het lichaam in een staat van opwinding. De hartslag gaat omhoog, de pupillen en longen verwijden zich, lippen raken extra doorbloed en er verschijnt een rode gloed op de hals. Omdat de spanning in het lichaam ook toeneemt, spannen je spieren zich aan. ,,Dit veroorzaakt het gevoel van vlinders in de buik”, aldus Ravesloot.

Goede genen

We worden hierbij niet op iedereen verliefd. We selecteren onze partners ten slotte op bepaalde kenmerken. Uit onderzoek is gebleken dat er tenminste één kenmerk is dat iedereen in een partner zoekt: goede genen. Duidelijke indicatoren van goede genen zijn bijvoorbeeld een symmetrisch gezicht en een (boven)gemiddelde lengte van het lichaam. Daarnaast blijkt dat een energieke uitstraling en mooie huid hoog scoren. Ravesloot benadrukt overigens dat mensen hun mogelijke partners niet bewust selecteren op basis van deze kenmerken. Het is eigenlijk een soort onderbewuste checklist.

Wanneer die checklist genoeg vinkjes heeft, gaat de nucleus accumbens aan het werk. Dit is een van de beloningscentra in het brein en is in het beginstadium van verliefdheid enorm druk met het produceren van een stofje dat je een verliefd gevoel geeft. Het leidt tot een seksueel verlangen en de sterke drang om de ander zo vaak mogelijk te zien. En, niet onbelangrijk in deze fase, het geeft je een onoverwinnelijk gevoel.

Knuffel-gevoel

Volgens Ravesloot maakt het seksuele verlangen, veroorzaakt door de nucleus accumbens, na verloop van tijd plaats voor een veilig ‘knuffel-gevoel’. Het verliefde gevoel vormt daarin de basis, maar de passie van de eerste maanden maakt plaats voor toewijding en intimiteit. In de hersenen wordt in deze periode het stofje oxytocine aangemaakt. Oxytocine is erg belangrijk in de overgang van passie naar toewijding en intimiteit.

Uiteindelijk gaat de verliefdheid over. Na een gemiddelde van drie maanden vallen we van onze roze wolk. Het is een emotioneel heftige tijd maar volgens Ravesloot is dat het dubbel en dwars waard. ,,Eigenlijk worden we in een relatief korte periode klaargestoomd om een flinke periode met die partner door te brengen.”

