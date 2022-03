Waterstofdrager maakt druktank overbodig: schone stroom opwekken op elke plek

Ook succesvolle start-ups beginnen klein. Met een gezonde dosis toeval. Neem Dens BV, op de Automotive Campus in Helmond. Ceo Max Aerts (30) wilde eigenlijk altijd tandarts worden maar hij werd uitgeloot. ,,Biomedische wetenschappen in België bleek ook niet mijn ding. Toen zeiden mijn ouders: ga dan naar de Technische Universiteit Eindhoven, ga industrial design studeren. Dat bleek perfect voor mij. Ik haalde binnen drie jaar cum laude mijn bachelor. Toen kreeg ik de kans om het laatste jaar van mijn studie met een paar studenten een extra project te doen. Over de opslag van energie in de toekomst’’, zegt Aerts. ,,Na uitgebreid onderzoek kozen we daarbij voor hydrozine. Deze organische vloeistof is een waterstofdrager.’’