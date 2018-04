Wereldprimeur in Gent: paard met hartritmestoornis succesvol behandeld

De wetenschappers brachten eerst alle elektrische activiteit in het hart driedimensionaal in kaart. Zo werd de exacte oorsprong van de ritmestoornis gelokaliseerd. Die plaats werd daarna door ablatie behandeld, het zogenaamde 'dotteren'. Het hartritme van het paard normaliseerde daardoor permanent.

Paard past niet in scanner

Beide technieken konden tot nu toe niet bij paarden gebruikt worden, onder meer omdat de dieren niet in een CT- of MRI-scanner passen. De Gentse wetenschappers gebruikten daarom als eersten een echo in plaats van een scanner bij de behandeling.