Wetenschapper Robbert Dijkgraaf: ‘Deze crisis moet je zien als een aardverschuiving’

Robbert Dijkgraaf probeert zich in en om zijn huis in Princeton (VS) - een magische plek waar Albert Einstein ooit woonde - zo goed en zo kwaad als het kan door de crisis heen te slaan. De universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in New Jersey let goed op zijn gezondheid. ,,Ik houd me dagelijks aan een strak schema en een geregeld leven. Vroeg op, veel wandelen, goed eten. Dat is mijn manier om met deze crisis om te gaan’’, laat hij weten via Zoom.