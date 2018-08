Wetenschapper: We moeten stoppen met ons gendertoneelstukje

Onze wereld is ingedeeld in een strikte tweedeling, je bent een man of je bent een vrouw. Theeleuten en nagellak is voor vrouwen, voetbal en sportwagens zijn voor mannen. We willen graag representatief overkomen en performen dan ook de rol van ‘vrouw’ of van ‘man’. Het is een constructie die wij zelf bedacht hebben, maar kan ook grote gevolgen hebben. Je kunt niet zomaar je eigen performance kiezen en mensen kunnen zich niet altijd identificeren met de rol die ze hebben opgekregen vanuit de maatschappij.



Een belangrijk onderscheid dat hierbij gemaakt moet worden, is dat er een verschil is tussen geslacht en gender. Onder geslacht verstaan we jouw biologische kenmerken, je bent een man óf een vrouw. Gender verwijst naar de culturele constructie, mannelijkheid en vrouwelijkheid. In onze maatschappij zijn geslacht en gender direct aan elkaar gekoppeld. Op het moment dat je geboren wordt als meisje, liggen de poppen en prinsessenjurkjes al klaar en is er al beslist dat jij voortaan naar het vrouwentoilet zal moeten gaan.