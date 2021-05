Wetenschappers ontdekken ‘genetisch schaartje’ waarmee virussen onschadelijk worden gemaakt

Hoofdhaar brengt politie 34 jaar na moord op Lien (54) bij dader: ‘Mijn vader wist direct al dat hij het had gedaan’

11 april Inwoners van Rotterdam zijn in rep en roer als in de vroege ochtend van donderdag 3 juli 1986 het nieuws doorsijpelt dat er een moord is gepleegd. Lien Tellekamp-Stals is om het leven gekomen. De zaak blijft decennia lang onopgelost, tot groot verdriet van haar echtgenoot Jan en zoon Ruud. 34 jaar na dato wordt de dader op een bijzondere manier gevonden.