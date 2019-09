Wetenschapster pronkt met indrukwekkend cv, maar onderzoekers zetten grote vraagtekens

Al jaren geeft Eleni Antoniadou interviews waarin ze zichzelf voorstelt als vooraanstaand wetenschapper met een bijzonder indrukwekkend palmares. Griekse media noemen haar een ‘Griekse wetenschapper van internationaal kaliber’. Forbes Magazine plaatste haar zelfs op hun lijst van de meest succesvolle personen onder de dertig in de gezondheidszorg. In 2013 werd ze ‘Vrouw van het Jaar’ op de Britse FDM Everywoman in Technology Awards. In 2012 zou ze de award voor beste onderzoeker van NASA-ESA gekregen hebben en was ze voorzitter van het European Health Parliament.



En Mattel creëerde een Barbie naar het model van de vrouw in het kader van hun reeks ‘Sheroes’, ter ere van de zestigste verjaardag van Barbie. Maar niemand blijkt de voorbije jaren ook maar even de moeite genomen te hebben om uit te pluizen of de vrouw wel degelijk was wie ze beweerde.

Eleni Antoniadou kreeg zelfs haar eigen Barbie.

Speurwerk

Het keerpunt kwam er eerder deze maand toen Niki Kerameus, de Griekse minister van Onderwijs, Antoniadou tijdens een privé-evenement een award overhandigde voor haar wetenschappelijk werk. Op Facebook postte Kerameus een foto van het evenement met een quote van Antoniadou: ‘Je kan worden wat je wil.’



Costas Bouyioukos, een Griekse professor Bio-informatica die doceert aan de Paris-Diderot-universiteit in Frankrijk besloot vervolgens om online wat research te doen naar die jonge vrouw die al zoveel verwezenlijkt heeft. Hij stelde vast dat Antoniadou nooit bij NASA heeft gewerkt, maar enkel een acht weken durend trainingsprogramma volgde bij het ruimtevaartagentschap. ,,Ze is voor de meeste mensen niet eens geschikt om een wetenschapper genoemd te worden”, schreef hij in een Facebookbericht dat vervolgens viraal ging.



Zijn bevindingen zorgden voor ophef onder Griekse wetenschappers. Onder andere Greek Hoaxes, een organisatie die zich inzet voor de onthulling van nepnieuws, boog zich over de zaak.

Leugens

Volgens Greek Hoaxes heeft Antoniadou haar verwezenlijkingen zwaar overdreven. Zo beweert de vrouw dat ze meewerkte aan de eerste kunstmatige luchtpijp die met succes ingeplant werd bij een patiënt. Ze zou het leven van de patiënt gered hebben en vertellen hoe die mede dankzij haar nu een normaal leven kan leiden. Maar in werkelijkheid was de vrouw destijds slechts een studente aan het University College in Londen en was ze enkel vanaf een afstand betrokken bij de operatie. Bovendien overleed de patiënt nadien omdat zijn lichaam het implantaat niet wilde aanvaarden.



Ook haar bewering dat ze jarenlang als onderzoekster werkte voor NASA bleek inderdaad niet te kloppen. Ze volgde er enkel een training en liet er veel foto’s van zichzelf nemen met NASA-kleding. NASA ontkent dat de vrouw rechtstreeks voor hen werkte, maar sluit niet uit dat ze mogelijk door een onderaannemer was aangenomen.

© Facebook - Eleni Antoniadou

Antoniadou beweert dat ze een doctoraat heeft, maar in werkelijkheid heeft ze twee masterdiploma’s. De vrouw stelt ook dat ze een succesvolle ondernemer is en een ceo van Transplants without Donors, een bedrijf dat kunstmatige implantaten maakt. Maar, zo stelde Greek Hoaxes vast, haar bedrijf duikt nergens op en de internetdomeinnaam is inactief.



Bovendien blijkt de NASA-ESA Outstanding Researcher Award niet te bestaan en duikt Antoniadou’s naam niet op in de lijst van mensen die een award van NASA in de wacht sleepten.

Antoniadou postte een foto op Facebook die moet bewijzen dat ze wel degelijk een NASA-award heeft ontvangen.

Weerwoord

Te midden van alle commotie postte Eleni Antoniadou afgelopen dinsdag een foto op Facebook van een award die ze ontvangen zou hebben van NASA. ,,Ik leer elke dag bij door mee te werken aan eenvoudige of meer ingewikkelde projecten, zoals het AI-project (kunstmatige intelligentie, red.) bij NASA waar ik momenteel bij betrokken ben”, schreef ze. ,,Het was niet mijn bedoeling om te concurreren met academici of om mijn eerste stappen in de wetenschap als nieuwe onderzoeker te vergelijken met mensen die al tientallen jaren bezig zijn. Aan het eind van de dag is het belangrijk om samen te werken, door de mensen rondom je vooruit te helpen en niet om een stapje naar beneden te doen.”