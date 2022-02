WWF waarschuwt: in 2050 ruim vier keer zoveel plastic in oceaan

Amerikaan grootste plasticver­vui­ler ter wereld: 130 kilo per jaar

De Verenigde Staten leveren verreweg de grootste bijdrage aan de wereldwijde plasticvervuiling. Iedere Amerikaan genereert jaarlijks gemiddeld 130 kilo plastic afval per jaar. Dat is fors meer dan Groot-Brittannië, waar Britten met 99 kilo plastic afval per jaar op de tweede plaats staan, gevolgd door Zuid-Koreanen met 88 kilo afval.

