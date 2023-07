Zeldzame ‘blauwe supermaan’ te zien in augustus

Lancering van Europese Jupiterson­de afgeblazen om risico op bliksem

De geplande lancering van een Europese ruimtesonde naar Jupiter donderdag is niet doorgegaan. Bijna tien minuten voordat de draagraket zou opstijgen, stopte het aftellen. Het risico op bliksem bij de lanceerbasis in Frans-Guyana is te groot, besliste de vluchtleiding van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is vrijdag om 14.14 uur Nederlandse tijd.