Ziekenhuizen pakken samen prostaatkanker aan

VIDEO Stijn (15) uit Aar­le-Rix­tel tussen topspre­kers van Google en Nike

24 mei AARLE-RIXTEL - Topmensen van Google, Facebook, Uber, Nike, Microsoft en IBM staan op de lijst van sprekers. Ook rapper, zanger, acteur Will I Am en oud-Formule 1 -coureur Guido van der Garde betreden het podium bij het tweedaagse congres The Next Web over technologie en innovatie. En Stijn Geene, een vijftienjarige jongen uit Aarle-Rixtel. Hij spreekt daar donderdag 24 mei namens de Stichting Opkikker.