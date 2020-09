‘1 én 2, een geweldige dag voor het Nederlandse fietsen’

Door Arjan Schouten



Marianne Vos deed er toch even haar helm voor af. Haar blik strak gefocust op het grote scherm, begonnen automatisch haar lippen te bewegen. Verderop werd Anna van der Breggen gehuldigd en zij, zelf een drievoudig wereldkampioen op de weg, moest dit moment even mee beleven. Staand in een overvolle mixed zone, met de helm in haar handen en het volkslied rollend over haar lippen. Uit respect voor de bizarre prestatie die haar teamgenote net had geleverd. Na goud op de tijdrit ook goud op de wegrit, na Jeannie Longo in 1995 nooit meer door een vrouw geëvenaard. Tot deze septemberdag in Imola. ,,Héél, héél, héél sterk. Ze is gewoon zo ontzettend goed. Zo ontzettend rustig en nuchter ook. Een heel bijzondere sportvrouw.’’