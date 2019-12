64-jarige Maas van Beek wil 1000 kilometer fietsen in 24 uur

Wielrenner Corné van Kessel uit Veldhoven derde in Namen: ‘Moest hier echt alert koersen’

20:34 Achter Mathieu van der Poel, winnaar van een heroïsche strijd in de wereldbekerveldrit van Namen, en de Belg Toon Aerts finishte Corné van Kessel zondag als derde. Het was de eerste podiumplaats in de wereldbeker dit seizoen voor de veldrijder uit Veldhoven. “Maar eigenlijk waren er drie beter”, was de renner van Telenet-Baloise na afloop eerlijk.