Achtbaan van emoties voor Plugge in bizarre week Jumbo-Visma: ‘Heftig en emotioneel’

VideoEen achtbaan van emoties, zo omschrijft directeur Richard Plugge van wielerploeg Jumbo-Visma de afgelopen week. ,,Van de winst van Wout van Aert in Strade Bianche naar de overtreding van Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen. En dan winnen we gisteren met Wout ons eerste 'monument' in Milaan-Sanremo. Het was in alles heel heftig en emotioneel", zegt Plugge.

Thuis op de bank in Oegstgeest vloeiden wel wat tranen toen Plugge op tv zag hoe Van Aert op de Via Roma de Fransman Julian Alaphilippe klopte in de sprint. ,,Een week geleden was ik ook al geëmotioneerd toen hij Strade Bianche won. Dat was de voltooiing van het revalidatieproces van Wout. Een jaar geleden rond deze tijd vroegen we ons af of hij überhaupt ook nog zou gaan fietsen."

Quote Ook voor Dylan en zijn vriendin Nine is het heel heftig waar zij nu doorheen gaan Richard Plugge Van Aert kwam tijdens zijn debuut in de Tour de France met al een ritzege op zak ten val tijdens de tijdrit in Pau. De Belg hield daar een ernstige beenblessure aan over. ,,Toen hij Strade Bianche won, moest ik terugdenken aan toen ik vorig jaar bij hem op bezoek was", zegt Plugge. ,,Ik dacht toen: komt dit nog wel goed? Maar je ziet hoe sterk die gast is. In december, januari dachten we: hij fietst weer, het gaat goed. Daarna liet hij echt goede waardes zien tijdens onze hoogtestage. En nu haalt hij ons eerste monument binnen.”

Tussen de zeges van Van Aert op Italiaanse bodem door was er de verschrikkelijke crash van Fabio Jakobsen in Polen, veroorzaakt door Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen. ,,Dat raakte iedereen in de ploeg. Verschrikkelijk wat er met Fabio is gebeurd, hopelijk komt het allemaal weer goed. Ook voor Dylan en zijn vriendin Nine is het heel heftig waar zij nu doorheen gaan. Zij hebben onze onvoorwaardelijke steun nodig. Merijn Zeeman en ik hebben dat opgepakt. We proberen dat ook weg te houden bij onze renners. Onze coaches en ploegleiders zorgen ervoor dat zij hun focus kunnen behouden. Want onze mannen in Italië en Frankrijk verdienen onze volle aandacht, zodat zij sportieve prestaties kunnen leveren."

Drie weken voor de start van de Tour de France overvleugelt de beoogde Tourploeg van Jumbo-Visma, met onder anderen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin, in de Tour de l'Ain het driemanschap van Team Ineos (Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas). "Wat dat zegt? Dat we als ploeg ontzettend veel en hard hebben gewerkt in de periode waarin corona ervoor zorgde dat alles eruit lag", aldus Plugge. "We hebben keihard gewerkt om er beter uit te komen dan de concurrentie. We hebben door kunnen bouwen in een periode waarin er eigenlijk niets te bouwen viel. Het geeft veel vertrouwen dat we nu het beste uit onszelf kunnen halen na zo'n lange periode van inactiviteit."

