Adam Yates klopt wereldkampioen Valverde in Valencia

Mathieu van der Poel onder­streept dominantie met eindzege DDV-tro­fee

16:26 Mathieu van der Poel heeft ook het eindklassement in de DVV-Trofee op zijn naam geschreven. De 24-jarige wereldkampioen won de laatste cross in het Belgische Lille en bouwde zijn leiding in het klassement verder uit. Michael Vanthourenhout uit België eindigde in de Krawatencross als tweede, voor Toon Aerts.