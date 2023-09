Adam Yates volgt ploeggenoot Tadej Pogacar op met winst van GP Montreal

Lijdt Jum­bo-Vis­ma reputatie­scha­de na dopingge­val? ‘Goed dat de ploeg meteen open is’

Een dopinggeval bij Jumbo-Visma: de Nederlandse ploeg van Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Giro d’Italia-winnaar Primoz Roglic heeft de Duitser Michel Hessmann voorlopig geschorst, omdat het medicijn diuretec in zijn urine is aangetroffen. Dat is gezien de reputatie van de wielersport voer voor speculaties en vooroordelen, maar hoe kunnen we nu het beste naar de situatie kijken? Een analyse in vier vragen.