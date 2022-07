Afschuwelijke valpartij tijdens Commonwealth Games: baanwielrenner vliegt het publiek in

Met video Vingegaard na overwin­ning: ‘Ongelofe­lijk hoe Van Aert Pogacar eraf rijdt’

Jonas Vingegaard was vandaag de sterkste op Hautacam en is nu zo goed als zeker van de overwinning in de Tour de France. Na afloop was de Deense renner vooral blij dat het erop zat en dankbaar voor zijn teamgenoten: „Alle ploeggenoten zijn ongelofelijk”

21 juli