Alaphilippe hervat seizoen in Strade Bianche

Cees Bol werkt op hoogte aan Tourvorm: ‘Vraag me niet naar de details’

13 juli Met de renners die eind augustus ook namens Team Sunweb in de Tour de France starten, verblijft Cees Bol in de Oostenrijkse bergen. Zijn eerste ervaring met een hoogtestage maakt de Noord-Hollander vooral nieuwsgierig. ,,Ik heb dit nooit eerder gedaan, vraag me ook niet naar de details over de effecten. Daarvoor moet je bij de trainers zijn", zegt Bol, die zijn ploeg in Frankrijk aan sprintsuccessen moet helpen.