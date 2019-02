Alaphilippe verslaat Zuid-Amerikanen in vijfde rit Tour Colombia

Op de laatste beklimming van de dag reden de Colombianen Ivan Ramiro Sosa (Team Sky) en Danel Felipe Martínez (EF Education First) samen voorop na een lange vlucht, maar in de slotkilometers kwamen Alaphilippe, thuisrijder Miguel Ángel López en de Ecudoriaan Richard Carapaz aansluiten. De Fransman, vorig jaar onder andere winnaar van de Waalse Pijl en twee etappes en het bergklassement van de Tour de France, was in de eindsprint die volgde met afstand de snelste, voor López (Astana Team) en Carapaz (Movistar).



Op 42 seconden van de winnaar kwam een achtervolgende groep binnen met daarbij Jungels (winnaar van rit vier), maar ook Nairo Quintana, Rigoberto Urán en Egan Bernal, de eindwinnaar van vorig jaar. Chris Froome kwam vroeg in de rit over bijna 177 kilometer van en naar La Union ten val en speelde geen rol vooraan.



Morgen wacht de slotetappe in de Tour Colombia 2.1, een zware bergrit met aankomst bovenop Alto de Palmas, een klim van ruim vijftien kilometer.