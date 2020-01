Alcoholverbod bij Belgische wielerploeg Lotto-Soudal

Europees kampioene Kastelijn uit Neerkant vierde op NK: ‘Meer zat er niet in’

12 januari Yara Kastelijn kon als regerend Europees kampioene zondag toch tevreden zijn met haar plaats net naast het nationale podium. De Neerkantse veldrijdster finishte in Rucphen als vierde. ,,We zijn met vijf die er op dit moment boven uitsteken. Ik kon hier winnen of vijfde worden”, aldus Kastelijn, die lang met Lucinda Brand verwikkeld was in de strijd om het brons.