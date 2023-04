Alejandro Valverde (42) terug bij Movistar als gravelrijder

Valverde nam eind vorig jaar afscheid van het wielerpeloton na een lange en rijke carrière, waarin hij onder meer vier keer Luik-Bastenaken-Luik won en in 2009 de Vuelta. De Spanjaard boekte ritzeges in alle grote rondes. Hij sloot zijn carrière in oktober af in de Ronde van Lombardije, waarin hij als zesde finishte.



Een half jaar later keert Valverde al weer terug op de fiets, zij het in een andere tak van de wielersport. Hij gaat zich toeleggen op gravelrijden, koersen over onverharde wegen. Die discipline wordt steeds populairder. Afgelopen jaar werden in Italië de eerste WK gravelrijden gehouden. De Belg Gianni Vermeersch pakte bij de mannen de regenboogtrui, Mathieu van der Poel finishte als derde.



Valverde doet op 23 april mee aan La Indomable, een gravelkoers in de Sierra Nevada. Een week later rijdt hij ook een koers in Girona. De gravelploeg van Movistar bestaat voorlopig uit vier renners: twee mannen en twee vrouwen.