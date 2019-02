Alkmaar kandidaat voor EK wielrennen

Publieksfa­vo­riet Gaviria geeft op in Tour Colombia door ziekte

14 februari Fernando Gaviria gaat niet meer van start in de derde etappe van de Tour Colombia 2.1. De Colombiaanse sprinter, vorig jaar nog goed voor drie etappezeges, is ziek geworden en in overleg met zijn ploeg UAE Team Emirates is besloten niet verder te gaan in de zesdaagse rittenkoers.