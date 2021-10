Als het om een natte Parijs-Roubaix gaat, zijn we een stelletje sadisten

Podcast | ‘Ik had Van Aert die regenboog­trui wel gegund’

20 september Via een ouderwets klinkende telefoonverbinding heeft Hidde contact met Thijs en Theo. Ze bespreken in deze podcast van In Het Wiel de WK Tijdrit van de mannen vandaag. Ganna pakt goud na een mooi ingedeelde race. Van Aert pakt weer zilver en Evenepoel is de tweede Belg van de dag.