‘Als je de perfecte renner voor de Ronde van Vlaanderen moet ontwerpen, ontwerp je Mathieu van der Poel’

Door Daniel Dwarswaard



Laten we eens beginnen met de cijfers, want die zeggen het meest over de innige band die Mathieu van der Poel in recordtempo heeft opgebouwd met de Ronde van Vlaanderen, met afstand de meest geliefde koers in België. Vier keer reed MVDP ‘de Ronde’ inmiddels. Daarvan won hij twee edities. Die van zondag dus en eerder in 2020 toen hij zijn rivaal Wout van Aert klopte. Precies daartussen werd Van der Poel tweede na een verloren sprint van de Deen Kasper Asgreen.