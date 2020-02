Alvarado gaat ook op de weg koersen

Vlak nadat ze in Dübendorf de regenboogtrui had veroverd, bevestigde Alvarado de plannen. Ze zei ook dat ze nog niet goed kan inschatten waar haar mogelijkheden op de weg liggen.



De 21-jarige Alvarado, die in januari ook al de nationale titel veroverde in het veld, had eerder gezegd een carrière in het wegwielrennen niet uit te sluiten. Daarnaast noemde ze net als haar mannelijke teamgenoot Mathieu van der Poel ook het mountainbiken als optie met het oog op de Olympische Spelen van 2024. "Parijs over vier jaar is een doel. Maar eerst wil ik dit jaar wereldkampioen worden in het veld", zei ze daarover in januari, al was ze toen nog van plan om op de WK te starten bij de beloften in plaats van de elite.