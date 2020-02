Alvarado kan geluk niet op: ‘Tegen de tranen vechten lukte niet’

,,Eigenlijk was ik heel moe in de laatste ronde. Ik had het de hele koers heel zwaar, ook omdat ik gaten moest dichtrijden. Onderweg dacht ik ook nog: dit wordt 'm niet. Mijn benen deed natuurlijk ook zeer en Annemarie was heel sterk. Toch heb ik nooit de moed laten akken. Op het einde viel het tempo gelukkig een beetje stil”, zei Alvarado. ,,Daardoor kreeg ik de kans mijn laatste aanval te plaatsen en gelukkig heb ik het gered tot de finish. Ik ging volle bak in de sprint en wilde niet afgeven in de sprint. Uiteindelijk is het denk ik een mix van de sterkste en de slimste die won.”

De Nederlandse veldrijdsters domineerden de wedstrijd en dat resulteerde in een Oranje-podium. ,,Ik denk dat de andere twee rensters een beetje teleurgesteld zullen zijn. Het verschil was heel klein”, vond de kersverse wereldkampioene, die tijdens met volkslied haar tranen de vrije loop liet. ,,Ik heb geprobeerd ertegen te vechten, maar dat lukte niet”, zei ze na afloop lachend. ,,Het is fantastisch. ”



Alvarado besloot na haar goede resultaten in de afgelopen maand toch te starten bij de elite en niet in de categorie onder 23 jaar. Daar had ze in de voorgaande jaren op het WK genoegen moeten nemen met zilver in 2018 en brons in 2019 en wilde ze aanvankelijk voor de wereldtitel rijden. De zeges van deze winter deden haar van mening veranderen. ,,De allerbeste keuze die ik heb kunnen maken”, zei ze daarover.

Melkzuur

Lucinda Brand, vooraf door velen getipt als favoriet, eindigde als derde, net als in 2018. In de finale moest ze afhaken, nadat ze zich twee keer had terug geknokt. ,,De titel had gekund, maar het was heel lastig. We waren aan elkaar gewaagd. Zij waren net iets handiger in de stukjes omhoog en het was gewoon geen gemakkelijke wedstrijd”, analyseerde Brand. Materiaalpech zat haar bovendien dwars. ,,Dat zadelincident? Dat heeft zeker niet geholpen. Maar op de laatste brug spoot het melkzuur uit mijn oren. Tegen die jonge meiden hield ik het niet meer”, zei ze op Sporza.



