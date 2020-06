Ambitieus Tourplan Jumbo-Visma onveranderd, ondanks afhaken De Plus

Veel is er niet veranderd aan de in december gepresenteerde doelstelling. De aanval op Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, wordt ingezet met een ijzersterke ploeg met onder anderen ook Robert Gesink en de Belg Wout van Aert. ,,De aanpak blijft hetzelfde”, zegt technisch directeur Merijn Zeeman in een podcast op de website van de ploeg. Alleen de Belg Laurens De Plus is wegens gezondheidsproblemen (maag- en darmklachten) vervangen door de Nieuw-Zeelander George Bennett. ,,We proberen hem fit te krijgen voor de Giro.”



,,Iedereen weet nu waar hij moet beginnen”, vertelt Zeeman die sinds 1 juni met zijn renners weer in opbouw is naar het door de coronacrisis opgeschorte seizoen. ,,De maanden ervoor was het onderhoud, fit blijven, mentale energie overhouden en de teugels iets loslaten.”

,,We bereiden ons nu voor op de eerste wedstrijden. Voor de grotere koersen hebben we selecties gemaakt, voor de kleinere is het afwachten of ze doorgaan. Dat kijken we nog even aan.”

Het plan met drie kopmannen naar Frankrijk af te reizen is onveranderd, waarbij Roglic op basis van eerdere resultaten een streepje voor heeft. De Tourploeg gaat in juli op hoogtestage in het Franse Tignes, rijdt daarna de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné gevolgd door nog een hoogtestage. Zeeman: ,,Dan weten we echt hoe iedereen ervoor staat. Ik verwacht dat Primoz een treetje hoger staat, maar we gaan met drie kopmannen de strijd aan.”

Voor sprinter Dylan Groenewegen verandert er wel het een en ander. De Amsterdammer zou de Giro en Vuelta rijden, maar die wedstrijden overlappen elkaar nu deels. ,,Dylan blijft ons speerpunt in de Giro”, zegt Zeeman. Wel moet Groenewegen het doen zonder Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen, die in dezelfde tijd in klassiekers als de Ronde van Vlaanderen uitkomen. ,,Maar met Jos van Emden, Christoph Pfingsten en wellicht Tony Martin in het eerste deel heeft Dylan goede ondersteuning.”

Kruijswijk zal later in het najaar (vanaf 20 oktober) ook de Vuelta rijden. Voor Roglic en Dumoulin is dat een optie.

Voorbereid op quarantaine

Liever niet, maar als het moet dan gaat de ploeg twee weken in quarantaine voor de start van de Tour de France eind augustus. Jumbo-Visma heeft een accommodatie gehuurd in Tignes, de plek van de hoogtestage. ,,We hebben die locatie vastgelegd tot aan de Tour, dus we zijn voorbereid op een eventuele quarantaine”, aldus Zeeman, die het ‘eigenlijk onwenselijk, bijna niet-realistisch’ noemt. Maar de ambities winnen het. ,,De Tour staat boven alles, als het een voorwaarde is voor deelname dan moet het maar.” Het zou gelden voor al het personeel dat meegaat naar de Tour.