Amerikaanse wielrenster Crowell overleden aan kanker

Fraile sprint naar zege in Romandië, Roglic nieuwe leider

25 april Omar Fraile heeft de eerste rit in lijn van de Ronde van Romandië gewonnen. Na een heuvelachtige etappe sprintte de renner van Astana naar de zege in aankomstplaats Delémont. LottoNL-Jumbo-renner Primoz Roglic neemt de leiderstrui over van Michael Matthews.