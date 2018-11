Amstel Gold Race wil Van der Poel

Want ook Van Vliet is er heilig van overtuigd dat Van der Poel een klassiekerrenner in de dop is. ,,Als ik zie wat Wout van Aert vorig jaar gedaan heeft en Van der Poel op het afgelopen EK en in meerdere wedstrijden, dan zit het er wel in. Maar hij moet het nog wel doen. Koersen in het voorjaar is anders dan later in jaar. In de klassiekers gaat het op het scherpst van de snede.’’