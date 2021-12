Amy Pieters nog minimaal drie dagen in kunstmatige coma na trainingsongeval in Spanje

De 30-jarige Pieters kwam donderdagmiddag ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calp. De drievoudig wereldkampioene koppelkoers verloor daarbij het bewustzijn. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze een schedeloperatie onderging. Bij die operatie is door de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val tijdens een sprinttraining.



,,De Spaanse artsen in het ziekenhuis in Alicante hebben in overleg met diverse Nederlandse doktoren besloten om Pieters nog minimaal drie dagen langer in een kunstmatig coma te houden”, meldt haar ploeg SD Worx in een verklaring.