Anna van der Breggen heeft nóg een olympische droom

Ronde van Hapert hoopt op herstart op 12 september

14:41 Het organisatiecomité van de wielerronde van Hapert hoopt op 12 september in het Kempendorp een wedstrijd te kunnen laten verrijden. Eerder stond de ronde gepland voor eind juni, maar dat was onhaalbaar in verband met de verspreiding van het corona-virus.