Anna van der Breggen pakt op haar laatste NK tijdrijden de titel

Van der Breggen legde de 29,6 kilometer af in 39.58 minuten. Ze was daarmee 13 seconden sneller dan Ellen van Dijk die kwam tot 40.11 minuten. Lucinda Brand zette met 40.30 de derde tijd neer.



De wereldkampioene, die na het seizoen ploegleider wordt bij haar team SD Worx, won de Nederlandse titel bij het tijdrijden eerder in 2015. Ze won zilver in 2018 en brons in 2017 en 2019. Van der Breggen volgt Van Vleuten op die in 2019 won en nu als vierde finishte. Vorig jaar werd het NK tijdrijden niet gehouden in verband met het coronavirus.