Annemiek van Vleuten grijpt net naast derde overwinning in Ronde van Vlaanderen

Annemiek van Vleuten heeft net naast haar derde zege in de Ronde van Vlaanderen gegrepen. In een sprint, aangetrokken door Chantal van den Broek-Blaak, was Lotte Kopecky in de Belgische driekleur voor eigen publiek te sterk voor de winnares van 2011 en 2021.

Van Vleuten legde zich neer bij haar tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ze hadden het numerieke overwicht en Lotte was ook echt goed”, zei de 39-jarige wielrenster bij Sporza. ,,Ik wist dat de Paterberg mijn laatste kans was”, aldus Van Vleuten. Bovenop de laatste beklimming kwam ze voorop met de Zwitserse Marlen Reusser en met Kopecky in haar wiel, beiden rensters van SD Worx. ,,Ze speelden het ook echt heel goed.”

De wedstrijd voor de mannen was maar net afgelopen of het begon hard te regenen in de omgeving van finishplaats Oudenaarde. De vrouwen, die later van start gingen, werkten daardoor hun finale af onder slechte omstandigheden. Door onder meer een historische passage van de Koppenberg (voor de eerste keer stond de klim op de route van de vrouwen) werd het peloton flink uitgedund. Natuurlijk was dat door toedoen van topfavoriete Van Vleuten, die de andere topfavoriete Lotte Kopecky niet van zich af wist te schudden. Op dat moment speelde Marianne Vos al geen rol van betekenis in de klassieker.

Van Vleuten en Kopecky sprongen na de Taaienberg niet mee met een groep van elf rensters, maar op de Paterberg maakten ze wel jacht op de enige twee overgebleven aanvalsters, Marlen Reusser en Brodie Chapman. Reusser wist de klim van voren te overleven en kreeg gezelschap van Van Vleuten en Kopecky, waarmee SD Worx plots in een ideale situatie terechtkwam.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © BELGA

Toen ook nog Chantal van den Broek-Blaak van achteruit aan kwam sluiten en ervandoor ging, leek een overwinning voor SD Worx niet meer mis te kunnen gaan. Van Vleuten haalde Blaak echter weer terug. Ook Kopecky sprong mee. Met zijn drieën stormden ze op de finish af, waarbij Blaak al het kopwerk deed in dienst van Kopecky.

Van Vleuten stond voor de zware opdracht om de snellere Kopecky in een sprint te verslaan. Dat lukte niet net als in Strade Bianche niet: Kopecky was in de Belgische driekleur te sterk en zorgde voor het eerst sinds de overwinning van Grace Verbeke in 2010 voor een Belgische overwinning.

Van Vleuten werd tweede, Blaak finishte tevreden als derde. ,,Wat Chantal voor mij deed is echt heel erg bijzonder", zei Kopecky na afloop. ,,Ik kreeg in mijn oortje door dat we Annemiek de kop op moesten dringen, maar dat vond ik te riskant omdat de voorsprong op de rest te weinig was. Ik moest vertrouwen op mijn sprint, vond ik. Dat lukte.”