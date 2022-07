Annemiek van Vleuten komt zware bergetappe goed door en gaat zorgeloos richting eindzege Giro Donne

Marta Cavalli, de nummer twee in het klassement, beëindigde de rit als tweede. De Italiaanse zag 15 seconden later haar landgenote Elisa Longo-Borghini en Van Vleuten de finish passeren. Zondag volgt de slotrit over een grotendeels vlak parcours. Van Vleuten heeft nog een kleine 2 minuten voorsprong op Cavalli.



Van Vleuten won de Ronde van Italië voor vrouwen al in 2018 en 2019. In deze editie veroverde ze de roze trui op de vierde dag, om haar leidende positie vrijdag met een solo verder te verstevigen. Zelfs een val in een afdaling kon de 39-jarige renster uit Wageningen niet van de ritwinst afhouden. Zaterdag leek het haar er alleen om te doen haar trui te verdedigen. Van Vleuten nam geen risico toen Cavalli in de laatste afdaling de aanval koos.