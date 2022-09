Annemiek van Vleuten traint ondanks breukje in elleboog alweer mee met Nederlandse ploeg

Met videoAnnemiek van Vleuten heeft bij haar harde crash tijdens de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong een breukje in haar rechterelleboog opgelopen. Dat wees onderzoek uit. Of ze zaterdag bij de wegrace in actie kan komen, is nog onduidelijk. Daarover valt later deze week een beslissing. De olympische kampioene tijdrijden trainde donderdag wel weer mee met het Nederlandse team.

Over de deelname van Van Vleuten aan de wegwedstrijd voert bondscoach Loes Gunnewijk overleg met de renster en de bondsarts. ,,Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn.” Mocht Van Vleuten niet kunnen rijden, dan wordt er geen vervangster opgeroepen.

Vanmorgen zat Van Vleuten in ieder geval weer op de fiets, zo blijkt uit beelden van ploeggenote Riejanne Markus. Die laten weten weer in de ‘pain train’ achter Ellen van Dijk en Van Vleuten te rijden.

Van Vleuten liet zelf al eerder ook van zich horen op social media: ,,Net terug van het ziekenhuis en er is geen operatie nodig. Ik mag fietsen, maar het hangt af van de pijn. Ik hoop dat ik kan slapen. Op z'n minst kan ik in elk geval alweer lachen om deze foto.”

Van Vleuten viel kort nadat de drie vrouwen het in de gemengde ploegentijdrit hadden overgenomen van de mannen. Ze was amper onderweg, toen er iets haperde bij haar fiets en ze de controle over het stuur kwijtraakte. Ze smakte hard tegen het asfalt en bleef zitten met een gehavende knie en bebloede elleboog.



Hoe het precies kwam, wist ze niet. ,,Ik was ineens mijn balans kwijt en raakte de rand van de weg. Daardoor klapte mijn band. Het heeft ook niet zo veel zin nu naar de oorzaak te zoeken. Het verandert niets aan mijn situatie.”

Riejanne Markus en Ellen van Dijk moesten door het wegvallen van Van Vleuten samen door naar de finish. Ze noteerden de vijfde tijd. Bij de mannen was het ook al misgegaan door kettingpech bij Bauke Mollema, die daardoor al vroeg in de race moest afhaken bij zijn teamgenoten Mathieu van der Poel en Daan Hoole. Door alle tegenslag eindigde Oranje als vijfde in de gemengde koers.

De 39-jarige Van Vleuten won dit jaar de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje bij de vrouwen. Ze is ook regerend olympisch kampioene tijdrijden. In Wollongong kwam ze zondag in de individuele tijdrit niet verder dan de zevende plaats.

WK wielrennen

Op 18 september begon in Australische Wollongong het WK wielrennen. Bekijk hier het programma en alle uitslagen.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten is tijdens de eerste meters van de gemengde relay hard ten val gekomen. © Thumbnail

Volledig scherm Het parkoers voor de vrouwen en de mannen van de wegrace bij het WK wielrennen. © DPG Media, UCI

